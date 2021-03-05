أسعار النقل … “السيبة” تهزم القانون

سائقو سيارات الأجرة قرروا فرض أثمنة خيالية بحجة ارتفاع ثمن البنزين

رغم أن تسعيرة النقل العمومي لا تخضع لحساب تحرير الأسعار، إلا أن أغلب سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بالعاصمة الاقتصادية وعدد من المدن الأخرى، استغلوا جائحة كورونا لفرض زيادات صاروخية واعتمادها بشكل دائم، في تحد للقانون وللسلطات العمومية، التي أصبحت خارج التغطية، وتكتفي بموقف موقف المتفرج.

وإذ كان الركاب قد اكتووا بنار الزيادات في أسعار النقل العمومي منذ سنوات خلت، بعلة ارتفاع أسعار البنزين قبل اعتمادها بشكل دائم رغم تراجع سعر الغازوال في الأسواق، إلا أنه في زمن وباء كورونا صارت الفوضى والتسيب عنوانا لمرحلة يسير بها سائقو سيارات الأجرة من الصنف الأول، بعدما أصبح “كلا يلغي بلغاه” دون حسيب ولا رقيب من قبل السلطات المختصة التي تركت المواطنين يتنازعون يوميا مع تجار الأزمة.

ويكفي السلطات المختصة ومدبرو الشأن العام مغادرة مكاتبهم المكيفة والترجل من سياراتها الفخمة، للقيام بجولة صغيرة بين أحياء العاصمة الاقتصادية، لاكتشاف قانون الغاب الذي تم اعتماده من قبل سائقين جشعين لا يهمهم القانون أو معاناة مواطنين مغلوبين على أمرهم، فالربح غير المشروع بالنسبة إليهم أهم، رغم استنكار الأمر من قبل زملائهم الذين يرون في قرار الزيادات الصاروخية إساءة لمهنة قدمت خدمات جليلة على مدى عقود.

وأثارت تصرفات سائقي سيارات الأجرة الكبيرة غضب الزبناء، سواء القادمين من الحي الحسني إلى وسط المدينة أو المتوجهين من ليساسفة إلى حي الرحمة، أو من شارع الجيش الملكي إلى عين السبع والبرنوصي، إذ اعتبر مستعملو “الطاكسيات البيضاء”، السلوك مخالفا للقانون، وأن الزيادة غير مشروعة وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين المغلوبين على أمرهم، ولا تجد لها أي سند قانوني، مادام أن أداء ثمن مضاعف يفوق نقل ستة أشخاص.

ومن الأمثلة التي توضح بجلاء حجم التسيب بقطاع “سيارات الأجرة”، تحديد تسعيرة التنقل من الحي الحسني إلى أنفا ووسط المدينة، في ثمن يتراوح ما بين 9 و10 درهم حسب مزاج السائق وتفاوض الركاب، بعدما كانت قبل كورونا لا تتجاوز 6 دراهم، أما الراغبون في التوجه إلى بوسكورة، فما عليهم إلا أداء 20 درهما، شرطا للسماح لهم بالركوب، وإلا كان مصيرهم الطرد إذا عبروا عن احتجاجهم أو حاولوا الامتناع عن استغلالهم.

الأمر نفسه بالنسبة إلى المتوجهين من المدينة إلى حي النسيم، الذين تم فرض أداء تسعيرة 12 درهم عليهم، وكذا الراغبين في التوجه إلى حي الرحمة من ليساسفة، فما عليهم سوى دفع 17 درهما، رغم أن المنطقتين متقاربتان، ويوجد منفذ مختصر بينهما.

وانتقد عدد من الركاب، في حديثهم لـ “الصباح”، فوضى زيادة سائقي سيارات الأجرة الكبيرة في تسعيرة النقل دون مبرر، بحجة إلزامهم من قبل السلطات، في إطار تدابير السلامة والوقاية من انتشار عدوى كورونا، ينقل أربعة ركاب فقط عوض ستة، التي كان معمولا به قبل ظهور الفيروس القاتل.

وطالب عدد من مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة بالتحرك العاجل لوضع حد لفوضى زيادة سائقيها في تسعيرة النقل دون مبرر، مستهترين بحق البيضاويين وزوار العاصمة الاقتصادية في التنقل بثمن معقول، مستغلين جائحة كورونا لشرعنة تسعيرة خيالية وغير قانونية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين المغلوبين على أمرهم.

من جهتهم تبرأ عدد من سائقي سيارات الأجرة، من الزيادة في تسعيرة خدمات نقل سيارات «الطاكسيات الكبيرة»، مشيرين إلى أن الزيادة التي تم اعتمادها في الوقت الحالي، لم تؤشر عليها النقابات ولا ولاية جهة البيضاء سطات.

فراغ قانوني

كشف عدد من السائقين في تصريح لـ»الصباح»، أن هناك عددا من زملائهم الذين استغلوا إلزامهم من قبل السلطات بضرورة تخفيض عدد الركاب وحصرهم في أربعة لتفادي نقل العدوى، ليقوموا بزيادة لتعويض الفرق، قبل أن يستطيبوا التسعيرة، ويقرروا اعتمادها بشكل رسمي، رغم نقلهم ستة أشخاص، بعلة ارتفاع أسعار البنزين وتدهور الأوضاع الاجتماعية للسائقين.

وأرجعت مصادر “الصباح”، الزيادات التي شهدها قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بالبيضاء وغيرها من المدن، منذ أكثر من تسعة أشهر إلى اجتهادات شخصية من قبل بعض السائقين، أو بعض المنتمين إلى هيآت نقابية أخرى، استغلت الفراغ القانوني وتقاعس السلطات في القيام بواجبها، لشرعنة الفوضى.

محمد بها