كابيلو: حكيمي سريع ودقيق

أشاد المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو بالدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان.

ووصف كابيلو حكيمي في تصريح لشبكة “سكاي سبورت”، بالسريع القادر على التحول من وضعية مدافع إلى مهاجم، إضافة إلى امتيازه بالجودة، مشيرا إلى ان زميله في الفريق باريلا من بين أفضل لاعبي أوربا في مركزه، قائلا “لديه الرؤية والقدرة على التحمل والجودة والسرعة، يفعل كل شيء بشكل صحيح”، مستدركا “حكيمي سريع أيضا، لكن الفارق أن سرعة حكيمي توصله لمنطقة الجزاء، بينما باريلا يمرر الكرات بدقة”.

ويشغل الثنائي حكيمي وباريلا الجانب نفسه من الملعب، ويكونان قريبين من بعضهما البعض في المباريات.

يذكر أن حكيمي غاب عن المباراة الماضية للإنتر أمام جنوى، بسبب البطاقات الصفراء.

ن. ك