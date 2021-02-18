بنعمران تحيي الزاز ولعروسي

فاجأت المغنية خولة بنعمران، جمهورها ومتابعيها، بعدما طرحت أحدث أعمالها الفنية، سيما أنها اختارت أن تعود إلى الساحة الفنية بـ”كوفر” أغنيتين.

وأعادت خولة غناء أغنية “زين الجبل” لأيقونة الأطلس، الفنانة الراحلة شامة الزاز، وأغنية “عين زورة” للفنان لحسن لعروسي، بطريقتها الخاصة، وحرصت على تصوير العمل على طريقة فيديو كليب تحت إشراف المخرج هيثم الفحصي وشقيقه محمد الفحصي، فيما عاد الانتاج لزوجها الفنان اللبناني وسام الأمير.

واختارت بنعمران من خلال آخر أعمالها الفنية، والتي طرحتها على قناتها الخاصة على “يوتوب”، أن تعتمد، خلال الفيديو كليب، على “اللوك” الجبلي، وهو ما أثار إعجاب جمهورها، حسب التعاليق التي نشرت تحت الفيديو كليب، قبل أن تظهر بالقفطان المغربي، والذي حمل توقيع المصمم المغربي “روميو”.

واضطرت بنعمران إلى تأجيل طرح عملها الفني، بعد فاجعة طنجة، إذ كتبت تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أعلنت فيها الخبر، لتقرر طرح الأغنية مساء الجمعة الماضي.

إيمان رضيف