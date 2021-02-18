جريندو: انطلاقة أخرى للبطولة

آسفي يضيع الفوز وكرمة قال إن مرض السكتيوي أثر عليه

قال عبد اللطيف جريندو، مدرب المغرب الفاسي، إن البطولة انطلقت من جديد بعد توقف 40 يوما، وإنه راض عن أداء لاعبيه في مباراة أولمبيك آسفي (1-1)، أول أمس (الأحد)، ضمن الدورة السادسة.

وأوضح جريندو «يمكن القول إن الموسم انطلق من جديد، بعد فترة راحة طويلة. أنا راض عن أداء اللاعبين، وأتمنى أن نستغل جيدا الفرص الكثيرة في المباريات المقبلة، وأن نحقق الفوز بمجهود أقل».

وفرض المغرب الفاسي التعادل على أولمبيك آسفي بميدانه بهدف لمثله، وكان سباقا إلى افتتاح حصة التهديف بواسطة مهاجمه علاء الدين أجراي، الذي استغل خطأ دفاعيا للبرازيلي كلاوديو رفاييل دي سانتوس، وهزم الحارس أحمد مروان بساك، قبل أن يدرك الفريق العبدي التعادل في الدقيقة 16، بواسطة هدافه الشاب صلاح الدين بنيشو، بعد استغلال جيد لخطأ الحارس الفاسي أيمن مجيد، ليرتقي إلى صدارة الهدافين بخمسة أهداف.

وسيطر لاعبو آسفي على مجريات الشوط الثاني، وأتيحت لهم عدة فرص لم يتم استغلالها جيدا، خصوصا من قبل بنيشو وحمزة خابا.

وقاد المباراة الحكم جلال جيد، وأشهر البطاقة الصفراء خمس مرات، ثلاثة منها للاعبي آسفي، يوسف السوتي وكريم بونكات ووليد الصبار، واثنتان للاعبي «الماص»، سهيل يشو وعبدلاي ديارا.

وقال أمين كرمة، المدير التقني والمدرب الحالي لفريق آسفي، «قدمنا مباراة جيدة، بالنظر إلى الظروف التي سبقتها، خصوصا بعد التوقف الطويل للبطولة، ومرض المدرب عبد الهادي السكتيوي. قدمنا ما هو مطلوب منا، واستطعنا إدراك هدف التعادل في وقت جيد من الشوط الأول».

وتابع قائلا «أتيحت لنا العديد من الفرص في الجولة الثانية، لكن لم تترجم إلى أهداف. اللاعبون أدوا دورهم كما يجب، وأوجه لهم التحية. هدفنا الأول الحفاظ على تلاحم المجموعة، والظهور بوجه جيد إلى حين عودة المدرب».

حسن الرفيق (آسفي)