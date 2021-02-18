11 ميدالية بارالمبية للمنتخب

حصل المنتخب الوطني لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، على 11ميدالية، منها سبع ذهبيات، بالإضافة إلى فضيتين وبرونزيتين، خلال الجائزة الكبرى “فزاع” الدولية لألعاب القوى، التي نظمت دورتها 12 في دبي، الأسبوع الماضي.

وحصدت يسرى كريم الميداليات الذهبية في رمي القرص، وسعيدة عمودي في رمي الرمح ودفع الجلة، فيما فازت فوزية الكسيوي (ذهبيتان)، وهند فريوة في رمي الصولجان، محققة بدورها رقما قياسيا عالميا، وأيوب السادني في سباق 400 متر.

أما الميداليتان الفضيتان ففاز بهما عيسى بنطالب في سباق 1500متر، محققا رقما قياسيا إفريقيا، ويسرى كريم في دفع الجلة.

وعادت الميداليتان البرونزيتان لحياة الكرعة في رمي القرص، وعز الدين النويري في دفع الجلة.

وعرفت الجائزة الكبرى “فزاع” الدولية، مشاركة 471 رياضيا يمثلون 52 بلدا.

ع. د