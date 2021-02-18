وايا: استفدنا كثيرا من التوقف

حارس وادي زم قال إن الفوز بطنجة سيمنح الفريق الثقة لتدبير المباريات المقبلة

قال المهدي وايا، حارس مرمى سريع وادي زم، إن فوز الفريق بطنجة السبت الماضي (1-0) سيمنحه الثقة لخوض المباريات المقبلة بارتياح، ومواصلة الارتقاء في ترتيب البطولة، شريطة مواصلة العمل والاجتهاد في التداريب. وأوضح وايا، في حوار مع «الصباح»، أن الفضل في تألقه يعود إلى مدرب الحراس يونس عتبة، مؤكدا أنه يسعى للحفاظ على نظافة شباكه لأطول مدة ممكنة. في ما يلي نص الحوار:

تأخرتم كثيرا في تحقيق أول فوز في البطولة؟

فعلا، لكننا لم نتأثر بعدم الفوز لخمس دورات متتالية، لأننا قدمنا مباريات محترمة، وتعثرنا بجزئيات بسيطة، كما افتقدنا عدة عناصر، بسبب الإصابة، كما أن التأهل إلى ثمن كأس العرش أمام أولمبيك آسفي، منحنا الثقة، ورفع من معنوياتنا. توقف البطولة لأربعين يوما ساهم في استرجاع مجموعة من اللاعبين، ومضاعفة التداريب، وخوض مباريات ودية، أفادتنا كثيرا أمام اتحاد طنجة.

كيف تفسر تألقك في المباريات الأخيرة؟

بالاجتهاد في التداريب، والتركيز في المباريات، والاستفادة من خبرة لاعبي خط الدفاع، إذ تحقق بيننا الانسجام المطلوب، وأصبحنا نمتلك ثقة كبيرة، مع توالي المواجهات، إضافة إلى الأجواء المريحة والدعم المادي والمعنوي للمكتب المسير، وأيضا الجماهير المحلية، كما استفدت من الاستقرار، لأنني لعبت ست مباريات في البطولة، وواحدة في كأس العرش.

من كان وراء تألقك في حراسة مرمى السريع؟

استفدت كثيرا من مدرب حراس المرمى يونس عتبة، الذي يمتلك طرقا خاصة في التلقين، ما ساعدني على تصحيح مجموعة من الأخطاء، الأمر الذي منحني الإضافة، ومكنني من الحفاظ على نظافة شباك السريع في أربع مواجهات متتالية، دون إغفال الثقة والدعم اللذين تلقيتهما من الطاقم التقني، والمكتب المسير، بدليل المشاركة في كل المباريات الرسمية.

يبدو أنك مرتاح هذا الموسم بالسريع؟

الظروف متوفرة من قبل المسيرين، من خلال الدعم والمساندة والتحفيزات المالية، والحضور المتواصل في الحصص التدريبية، والمتابعة الدقيقة لكل اللاعبين، رغم إقامة التداريب خارج وادي زم، إلى جانب الطاقم التقني، الذي يسهر على كل كبيرة وصغيرة، ويقوم بأدوار مهمة، من أجل منحنا كل الإضافات التقنية والبدنية، ومع مرور الدورات سنظهر بالصورة المرتقبة.

ما هو طموحك في المباريات المقبلة؟

أطمح لمواصلة التألق، والحفاظ على نظافة شباك سريع وادي زم لمدة طويلة، رغم صعوبة المهمة في موسم يتسم بالندية والمنافسة القوية، وتقارب المستويات، وهذه المعطيات لن تتحقق إلا بالتركيز والذكاء في التعامل من طرف اللاعبين، لأن حرمان المنافسين من تسجيل الأهداف ربح للفريق للظفر بمزيد من النقاط، التي تساعدنا على الارتقاء في سبورة ترتيب البطولة.

هل تتأثرون بخوض التداريب والمباريات خارج وادي زم؟

تأقلمنا مع هذه الظروف، إذ نجري التداريب موزعة بين خريبكة وأبي الجعد، والاستقبال بملعب الفوسفاط، كما أن لدينا طاقما تقنيا يتوفر على تجربة مهمة، منحتنا التركيز، والانسجام مع الظروف الحالية. مدرب الحراس يبذل جهدا كبيرا لمنحنا الإضافة، إلى جانب الانسجام الحاصل بين الحراس، والمنافسة الشريفة خدمة للفريق.

كيف تنظر لمباراة الوداد في كأس العرش؟

لدينا كل المؤهلات لتقديم مباراة كبيرة أمام الوداد، وتحقيق التأهل المنشود إلى دور ربع كأس العرش، إذ نهدف للسير بعيدا في هذه المسابقة، وإسعاد جماهير سريع وادي زم. المجموعة تضم عناصر لعبت العديد من المباريات الحاسمة، وكلها طموح لمواصلة الصحوة وتجاوز الوداد، قبل ذلك نركز على الظفر بنقاط الفوز أمام الدفاع الحسني الجديدي، ويوسفية برشيد.

ماذا عن تتويج المنتخب المحلي بلقب «الشان»؟

أهنئ لاعبي المنتخب المحلي، الذين نالوا لقب «الشان» باستحقاق كبير، كما أسعى لأكون واحدا من الحراس المنضمين إلى هذا المنتخب، أو الأول.

أجرى الحوار: عبد العزيز خمال (وادي زم)

في سطور

الاسم الكامل: المهدي وايا

تاريخ ومكان الميلاد: 24 مارس 1991 بسلا

مكان اللعب: حارس مرمى

الفرق التي لعب لها: شباب تابريكت واتحاد تواركة واتحاد طنجة ووداد تمارة

لعب للمنتخب الوطني للشباب

التحق هذا الموسم بسريع وادي زم بعقد يمتد لموسمين