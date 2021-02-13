صارت الولادة القيصرية اختيار الكثير من الحوامل، إذ يخططن لها خلال الأشهر الأولى من الحمل، في حين أن حوامل أخريات يرفضنها لاعتبارات وأسباب كثيرة، منها مضاعفاتها الصحية، ويحرصن على الولادة الطبيعية. لكن، وفي الكثير من الأحيان، تكون الحامل مضطرة إلى اجراء الولادة القيصرية، لظروف طارئة، إذ يؤكد الاختصاصيون أن الولادة القيصرية غير المخطط لها، تشمل الولادات القيصرية الطارئة، التي تتم عند حدوث مضاعفات للأم، أو الجنين، أو كليهما أثناء الحمل أو المخاض.

ومن أبرز أسباب الولادة القيصرية غير المخطط لها، عدم تقدم مراحل المخاض، من قبيل توقف عنق الرحم عن التوسع والتمدد قبل الوصول إلى التمدد المطلوب لحدوث الولادة، أو توقف الجنين عن الحركة إلى أسفل قناة الولادة.

كما يلزم اللجوء إلى الولادة القيصرية غير المخطط لها، عند انضغاط الحبل السري، إذ يلتف حول جسم الجنين أو عنقه، أو يعلق الحبل السري بين رأس الجنين وحوض المرأة، أو في حالة تدلي الحبل السري وخروجه من عنق الرحم قبل ولادة الجنين. ومن أبرز الأسباب انفصال المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة، أو حدوث الضائقة الجنينية، إذ يعبر هذا المصطلح عن حالة الاضطراب التي تحدث للجنين أثناء المخاض، مثل تطور حالة عدم انتظام ضربات قلبه، ما يعني أنه غير قادر على تحمل المخاض، وبالتالي ضرورة إجراء الولادة القيصرية.

إ . ر