“ضمير” تسائل البرامج الانتخابية للأحزاب

قرر المجلس الوطني لحركة “ضمير” المدنية تنظيم جلسات الاستماع والمناقشة حول البرامج الانتخابية للأحزاب، سيرا على منوال 2016، التي عرفت نجاحا متميزا من خلال المشاركة الحزبية والتتبع الإعلامي الذي عرفته. وأكدت الحركة التي يقودها الناشط المدني والحقوقي صلاح الوديع، أنها وضعت برنامجا يهم السنة الجارية، يتضمن تنظيم العديد من الندوات، اعتمادا على ما تتيحه تقنية الأنشطة الافتراضية عن بعد، إذا تطلب الأمر ذلك، من بينها محاضرات حول مواضيع مرتبطة بوباء كورونا وتداعياته على جميع الأصعدة، ينشطها مفكرون وباحثون مغاربة وأجانب.

وحرصا منها على مواكبة مستجدات القضية الوطنية، قررت الحركة تنظيم ندوة تتعلق بموضوع الصحراء المغربية ودور المجتمع المدني في النهوض بمشروع الحكم الذاتي، وأخرى تهم قضية فلسطين في ضوء السجال الذي فتحته إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وأثر ذلك من عدمه على الدعم الواجب لكفاح الشعب الفلسطيني.

وسعيا منها إلى التفاعل مع الديناميات الاجتماعية، قررت الحركة تنظيم ندوة حول موضوع “الحركات الاحتجاجية بالمغرب الدروس والعبر”.

وتوقفت الحركة في الجانب الحقوقي، عند المتابعات القضائية التي تطول نشطاء وصحافيين بتهم يعتبرها البعض بعيدة عن نشاطهم، ويعتبرها البعض الآخر كيدية من قبل السلطات، وارتباط ذلك بظهور ضحايا من بينهم نساء، يشتكون اعتداءات شخصية من قبل نشطاء وصحفيين متابعين، حيث تقدموا بشكاوى في هذا الموضوع ومازالت القضايا جارية أمام القضاء.

برحو بوزياني