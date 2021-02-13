“صناعة الصخب” جديد الغيطاني

صدر للروائي والكاتب المصري محمود الغيطاني عن دار فضاءات كتاب “صناعة الصخب: ستون عاما من تاريخ السينما المصرية 1959-2019” في جزئه الأول الذي يغطي مرحلة الإنتاج السينمائي المصري ما بين 1959-1979.

وجاء في مقدمة الكتاب: “إن المُتتبع لتاريخ السينما المصرية منذ بدايتها قد يلحظ أنها تكاد أن تكون سينما استاتيكية- باستخدام مُصطلحات الفيزياء- أي أنها تكاد أن تكون سينما ثابتة، غير مُتحركة، راكنة في مكانها، راكدة بشكل ظاهري، ورغم أن هذه المُلاحظة لا يمكن أخذها بشكل مُطلق، أي أنها ليست يقينية الثبات أو الركود- فثمة حركة فيها، لكنها لبطئها لا يمكن مُلاحظتها بسهولة، وإن كانت تعمل على تشكيلها- إلا أن الشكل العام للسينما المصرية كان هو الثبات والتأمل فقط.

ع . م