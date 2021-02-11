25 قتيلا بمعمل سري بطنجة

حاصرتهم مياه الأمطار وصعقات كهربائية والتحقيقات جارية لكشف المتورطين

لقي 25 عاملا، على الأقل، مصرعهم، صباح أمس (الاثنين)، داخل وحدة صناعية سرية للنسيج بفيلا بحي الإناس بطنجة، جراء تعرضهم لصعقات كهربائية نتيجة تسرب مياه الأمطار بشكل كبير إلى داخل المصنع.

وأفادت مصادر “الصباح”، أنه نتيجة للأمطار الغزيرة، التي تهاطلت على عاصمة البوغاز، طيلة ليلة الأحد الاثنين، تسربت كميات كبيرة من المياه إلى الوحدة الصناعية، التي توجد بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية، ما أدى إلى محاصرة العمال بداخل هذه الوحدة الصناعية، وحدوث أعطاب بالتجهيزات الموصولة بالتيار الكهربائي، التي تسببت في صعق عدد من العاملين، أغلبهم من النساء.

وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر الوقاية المدنية، تمكنت من إنقاذ أزيد من 12 شخصا من موت محقق، بعد أن ظلوا محاصرين بداخل المصنع، إذ تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة، من أجل تلقي الإسعافات الضرورية، فيما أحيلت جثامين الضحايا الـ 25 على المستودع البلدي للأموات في انتظار تعليمات النيابة العامة.

وعلمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي تسبب في فاجعة، خاصة في ظل الحديث عن اشتغال صاحب الفيلا بطريقة سرية، ودون التوفر على رخصة، إضافة إلى غياب وسائل السلامة.

وقالت المصادر ذاتها إن التحقيقات ستباشر مع صاحب الوحدة الصناعية لمعرفة ظروف الحادث، وكذا استغلاله السري لوحدة صناعية، إذ لم تستبعد مصادر “الصباح” وضعه تحت الحراسة النظرية.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تطول التحقيقات عناصر السلطة المحلية ومسؤولين بالجماعة المحلية، الذين تغاضوا عن أنشطة صاحب الوحدة السرية الصناعية، وعن تكديسه لعشرات العمال داخلها دون التوفر على شروط السلامة، أو تمكينهم من حقوقهم القانونية.

وكشفت بعض المصادر أن جل العمال يشتغلون في “النوار”، ليل نهار، في ظل ظروف مزرية، ودون التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الحصول على باقي الحقوق، من تغطية صحية وتعويض عن الساعات الإضافية من العمل.

ومن المنتظر أن يطيح هذا الحادث المأساوي بالعديد من المسؤولين المتورطين، الذين لهم علاقة بهذه المأساة، وتبين أنهم تواطؤوا أو لم يقوموا بواجب الرقابة المخول إليهم.

وحل بمكان الحادث محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعدد من المسؤولين الأمنيين، للإشراف على عملية انتشال الجثث.

المختار الرمشي (طنجة)