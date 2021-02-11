“كاف” تحرم المنتخب من جائزة خاصة

منحت لقب اللعب النظيف لمالي ضدا على معيار البطاقات

سعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى مجاملة المنتخب المحلي المالي على حساب نظيره المغربي، بعد أن منحته جائزة اللعب النظيف، خلال النسخة السادسة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وتمنح جائزة اللعب النظيف للمنتخب الذي يحصل على عدد أقل من الإنذارات طيلة البطولة، غير أن “كاف” كان لها رأي آخر، بمنحها الجائزة للمنتخب المالي، رغم حصوله على 13 إنذارا وطرد في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المحلي.

بالمقابل، لم يتحصل المنتخب المحلي المغربي سوى على سبعة إنذارات في البطولة بأكملها، منها ثلاثة إنذارات لحمزة الموساوي، كما أنه تلقى ثلاثة إنذارات في دور المجموعات، ولم يتحصل على أي طرد، كما أنه لم يتم توقيف أي لاعب، بسبب جمعه إنذارين، بعد أن استفاد الموساوي من قرار إلغاء إنذارات الدور الأول، عكس المنتخب المالي الذي أوقف لاعبه مامادو كوليبالي في المباراة النهائية، بسبب تلقيه إنذارين في ربع النهائي أمام الكونغو، ونصف النهاية أمام غينيا.

من ناحية ثانية، يتوجه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، مباشرة من الكامرون، حيث تابع تتويج المنتخب المحلي بلقب “الشان”، للمرة الثانية على التوالي.

وكشف مصدر “الصباح”، أن لقجع تلقى الدعوة لحضور كأس العالم للأندية، التي تحتضنها الدوحة، بحكم أنه عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وعضو لجنة الحكامة بالاتحاد الدولي، إضافة إلى العلاقات الجيدة، التي تجمع جامعة الكرة والاتحاد القطري للعبة.

وانتقل لقجع إلى قطر مباشرة من ياوندي رفقة محمد مقروف، الناطق الرسمي باسم جامعة الكرة، مع عدد من المسؤولين بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد انتهاء بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ثم العودة مباشرة إلى موريتانيا، من أجل تتبع نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة، المقرر انطلاقتها الجمعة المقبل.

كما يتعين على لقجع التحضير للجمع العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقرر إجراؤه بالصخيرات في 12 مارس المقبل، إضافة إلى التحضير لنهائيات كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، التي يحتضنها المغرب، خلال الفترة بين 13 و31 مارس المقبل، بالرباط والمحمدية والبيضاء.

البعثة تتعرض لاستفزازات

واجهت بعض أفراد البعثة المغربية مشاكل مع اللجنة المنظمة المحلية، وبعض مستخدمي الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طيلة المنافسات دون معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك.

واستغربت البعثة المغربية تعامل بعض أفراد “كاف” مع الوفد المغربي المرافق للمنتخب بتعنت، خاصة أثناء طلب بعض المستحقات، المخصصة للمنتخبات المشاركة، في مقدمتها التذاكر المخصصة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

كما واجهت جامعة الكرة مشاكل مع اللجنة المنظمة والسلطات الكامرونية، بعدما اتهمت البعثة المغربية بعدم الالتزام بقرارات اللجنة المنظمة، خاصة في ما يتعلق برفض الإقامة في فندق معتمد من قبل الأخيرة، واختيار الإقامة في فندق غير معتمد، بعدما راسلت وزارة الشباب والرياضة الكامرونية اللجنة المنظمة بهذا الشأن.

وتعرض بعض أفراد البعثة المغربية لاستفزازات من قبل مستخدمين ب “كاف”، بالنظر إلى العلاقة الجيدة التي تجمع المغرب بأحمد أحمد، رئيس الكنفدرالية الإفريقية، الذي يعيش على وقع المشاكل مع الاتحاد الدولي.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن