عموتة… كابيلو المتجدد

صرامته تخفي بساطة شخصيته وعناده حوله إلى «ماكينة» ألقاب ربحت جميع تحدياته

في بداية مساره قبل 18 سنة، كان الحسين عموتة يدرب الفتح الرياضي، وفي إحدى الحصص التدريبية، دخل أحد نواب الرئيس حينها، أرضية ملعب التداريب، بتلقائية، لإبلاغ المدرب أمرا ما، فإذا به يطرده من الحصة.

أكمل اللاعبون الحصة، وعلامات استفهام تؤرقهم، كيف لمدرب أن يطرد مسيرا من الملعب؟ لكن أغلبهم لم يتفاجؤوا، لأن مدربهم عودهم في عمله أن الصرامة، واحترام الصلاحيات، لا تعني القبح.

العودة إلى الأصل

لعب عموتة لأندية عديدة، لكن القاسم المشترك بين اتحاد الخميسات والفتح الرياضي والسد القطري والمنتخب الوطني، أنه عاد إلى هذه المحطات مدربا، وحقق معها عدة نجاحات من كرسي الاحتياط، هذه المرة.

ويبقى الوداد الفريق الوحيد الذي لم يلعب له عموتة، لكنه دربه، وقاده إلى تحقيق لقبين ثمينين، هما عصبة الأبطال الإفريقية، بعد غياب دام أكثر من 25 سنة، والبطولة الوطنية، والتأهل إلى كأس العالم للأندية.

ولعب عموتة أيضا لأندية الرياض السعودي والشارقة الإماراتي ونادي قطر.

“ماكينة” ألقاب

عندما اقترب عموتة من إنهاء مساره الكروي، عاد إلى فريقه الأصلي اتحاد الخميسات لاعبا ومدربا، فنجح في قيادته من الصراع على النزول، إلى المنافسة على اللقب، حتى آخر لحظة لينهي الموسم في المركز الثاني، وراء الجيش الملكي، وأهل فريقه إلى كأس الكنفدرالية الإفريقية، لأول مرة في تاريخه.

وفي الموسم الموالي، عاد عموتة إلى الفتح، ليصعد به من القسم الثاني، الذي قضى فيه سنوات عديدة، محققا الصعود رفقة جيل ضم لاعبين مميزين، مثل رشيد روكي ويوسف شفيق ومراد الزيتوني وجمال التريكي وغيرهم، ثم تأهل إلى كأس الكنفدرالية الإفريقية في الموسم الموالي، وفاز بلقبها، وبكأس العرش، رفقة المجموعة نفسها، مع بعض التعزيزات، على غرار محمد بنشريفة وعبد الفتاح بوخريص وأيوب الخالقي وغيرهم.

وبعد هذا النجاح، عاد عموتة إلى فريق آخر لعب له، هو السد القطري، الذي توج معه بكأس أمير قطر، ولقب الدوري، والكأس الممتازة، ودوري أبطال آسيا، وكأس ولي العهد، كما أتيحت له الفرصة لتدريب نجوم عالميين، مثل راوول كونزاليس وكسافي، وليقهر أعتد الأندية القطرية.

واختير عموتة أفضل مدرب في قطر مرتين، متفوقا على مدربين عالميين كثر.

ولم يستثن عموتة المنتخب الوطني من هذه القاعدة، إذ لعب له، وانتظر الفرصة ليتولى تدريبه، رافضا عدة عروض، من أجل هذه الفرصة، فقاد المنتخب المحلي إلى الفوز بلقب في أول مسابقة يشرف عليها، هي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

وجهان لعملة واحدة

يلوم كثيرون الحسين عموتة بسبب حدته وصرامته، لكن هاتين الصفتين تخفيان وراءهما شخصية حافلة بصفات الوفاء والتواضع والبساطة.

فطيلة 20 سنة من ممارسة مهنة التدريب، لم يتغير عموتة، مازالت لهجته كما كانت في أول لقاء، مازال يجيب عن الهاتف من أول رنة، ويتحدث بتلقائية وإنسانية، يسأل عن لاعبين سابقين، وعن الأصدقاء الذين انقطعت صلته بهم.

يلخص يوسف شفيق، اللاعب السابق للفتح، ومدرب فريق الأمل بالنادي، رأيه في الحسين عموتة، بالقول “عموتة راجل”، مضيفا “لعبت مع مدربين كثر، مغاربة وأجانب، لكن وجدت في الحسين عموتة كل الخصال الجميلة. إنه مدرسة قائمة الذات في الاحترافية والأخلاق”.

ويضيف شفيق”كل مدرب يترك بصمة في عقل أي لاعب، لكن عموتة يعطيك مفتاحا لكي تكون لاعبا ومدربا ناجحا، لهذا فأنا أفتخر بأنني تدربت على يده، وبأننا مررنا من هذا النادي العظيم، الذي هو الفتح، بل مازلنا نعتبره أحد رموز النادي وسفرائه”.

أما مراد الزيتوني فيقول “كنت أفكر في الاعتزال، ولما التحقت بالفتح، وجدت عموتة، أصبحت لاعبا آخر، وبدأت صفحة جديدة في مساري، وفزنا بالعديد من الألقاب”.

وأضاف الزيتوني” مع عموتة تغيرت عدة أشياء في شخصيتي وطريقة لعبي، تعلمت رفقته أن أكون جاهزا للعب في أي مركز، وأن أكون مؤمنا بالقدرة على الفوز في أي مباراة كيفما كانت، صراحة لم يفاجئني ما يحققه عموتة من إنجازات، وأنا متأكد من أنه سيفوز بألقاب كثيرة أخرى”.

وأكد الزيتوني” لي اليقين أن اللاعبين الذين لعبوا تحت إشراف عموتة ربحوا عدة أشياء، إضافة إلى اللقب، خصوصا على مستوى الشخصية والاحترافية والانضباط والجدية”.

شغف الدراسة

لم يتأخر عموتة في تكوين نفسه، بل شرع مبكرا في البحث عن المعرفة والتحصيل، من خلال ولوج معهد مولاي رشيد عندما كان لاعبا، ومشاركته في عدة دورات وامتحانات، أبرزها “كاف برو”، وهو أعلى دبلوم يمنح للمقبل على التسجيل في سلك “الماستر”.

وبالموازاة مع ذلك، واصل عموتة تطوير تصوره لمناهج كرة القدم، وطرق التدريب ومواكبة اللاعبين وتنمية قدراته، حسب الإمكانيات التي يتوفر عليها، إذ أنه من المدربين القلائل الذين يستطيعون الجمع بين الصرامة الدفاعية، التي عرف بها مدربون كبار مثل فابيو كابيلو، والقوة الهجومية والضغط، التي تعتبر من نقاط قوة عموتة.

ونجح عموتة في تطوير آليات ممارسة الضغط على المنافس في مساحات معينة، الأمر الذي تأكد رفقة الوداد والمنتخب المحلي.

وإضافة إلى ذلك، اجتهد عموتة كثيرا في تطوير قدرات لاعبيه وشخصيتهم، من خلال الانضباط التكتيكي والعمل الذهني، إذ أحدث ثورة في مسارات لاعبين كثر، آخرهم أشرف بنشرقي والمهدي عطوشي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد، قبل أن يلتحق بهم لاعبو المنتخب المحلي الحاليين، بمن فيهم الذين عانوا مشاكل رفقة أنديتهم وتذبذبا في الأداء، فإذا بهم يتحولون إلى أبطال.

إنجاز: عبد الإله المتقي

في سطور

الاسم الكامل: الحسين عموتة

تاريخ ومكان الميلاد: 24 أكتوبر 1969 في الخميسات

مساره

– لعب لاتحاد الخميسات والفتح الرياضي والرياض السعودي والسد القطري والشارقة الإماراتي وقطر القطري

– لعب للمنتخب الأولمبي والأول في فترات متقطعة

– درب اتحاد الخميسات وحقق معه لقب الوصيف

– درب الفتح الرياضي وفاز معه بلقبي كأس العرش و”كاف”

– عمل مديرا تقنيا للسد القطري قبل أن يدربه

– فاز مع السد بكأس الأمير ولقب الدوري والكأس الممتازة ودوري أبطال آسيا وكأس ولي العهد

– اختير أفضل مدرب بقطر مرتين

– فاز مع الوداد الرياضي بلقب البطولة وعصبة الأبطال وشارك معه في كأس العالم للأندية

– حاصل على باكالوريا علوم رياضية

– خريج معهد مولاي رشيد

– حاصل على العديد من الدبلومات والشهادات

– حاصل على «الماستر»

– حاصل على دبلوم «كاف برو»