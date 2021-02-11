بتر يد بائع نقائق وتهشيـم 30 سيـارة

تمكنت الضابطة القضائية لدى مصالح الأمن العمومي بالجديدة، صباح السبت الماضي، من إيقاف جانح كسر زجاج سيارات، كانت مركونة بساحة عبد الكريم الخطابي المواجهة للحي البرتغالي.

وتفاعلت العناصر الأمنية بسرعة وجدية، مع عدد من الصور المؤثثة لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم ذاته، أظهرت الخسائر التي لحقت بالسيارات التي فاق عددها الثلاثين، إذ تم تكسير زجاج نوافذها وواجهاتها الأمامية والخلفية.

وكشفت مصادر «الصباح»، أن العناصر الأمنية، توصلت بالخبر من المداومة، فترصدت حركات المشتبه فيه البالغ من العمر 21 سنة، وأسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقافه غير بعيد عن مسرح الجريمة، وهو في حالة غير طبيعية. ووضعت الضابطة القضائية الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية، وباشرت معه التحقيق بعد أن استرجع وعيه، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة.

من جهة أخرى، أوقفت الضابطة القضائية نفسها مساء الجمعة الماضي، شخصا، بتر يد بائع نقانق بواسطة سكين كبير الحجم قرب السويقة بوسط الجديدة، وعرض نفسه للضرب والجرح بالسلاح وتم نقلهما معا إلى المستشفى الإقليمي.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)