حرب ألغام بين الداخلية و”بيجيدي”

لم تجد الداخلية بدا من مواجهة مخطط حزبي يرمي إلى تأخير موعد الانتخابات المقبلة إلى الخريف بذريعة عدم الجاهزية، إذ ردت الإدارة الترابية حسب مصادر من دائرة المشاورات الانتخابية الجارية، بتحذيرات شديدة اللهجة من مغبة التسبب في خرق الآجال الدستورية، في إشارة إلى موعد افتتاح البرلمان من قبل الملك، منتصف أكتوبر المقبل. وكشفت المصادر المذكورة أن الداخلية تبرأت من تبريرات يروجها العدالة والتنمية من أجل تأخير الانتخابات إلى أقصى حد ممكن، وفندت تقدم الإدارة الترابية بطلب التأجيل للتفرغ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكمال مراحل الإعداد القانوني واللوجيستيكي للاستحقاقات المقبلة، محذرة من أن ألغام حزبية بدأت توضع في طريق الانتخابات، تهدد بعدم احترام موعد افتتاح البرلمان في 10 أكتوبر المقبل، بسبب الآجال القانونية التي تتطلبها انتخابات أعضاء الجماعات الممثلين في الغرفة الثانية.

وتدفع أحزاب في اتجاه التراجع عن التاريخ المقترح بعد منتصف يونيو وتحديد الأسبوع الثاني من شتنبر، بذريعة العودة من العطلة الصيفية، وذلك رغم ضيق الفترة التي تفصل إجراء الانتخابات بافتتاح الدورة التشريعية الأولى، التي لا تتعدى شهرا واحدا ينبغي فيه انتخاب أعضاء مجلسي النواب والمستشارين وتشكيل الحكومة، بعد مسلسل مواعيد انتخابات الجماعات الترابية.

ويعتبر الرافضون لتأخير الانتخابات من بداية الصيف إلى منتصف الخريف أن مبررات مواجهة تداعيات جائحة كورونا، «نصب واحتيال سياسي»، وهروب غير مبرر، إذ أعلن التجمع الوطني للأحرار رفضه التأخر الحاصل لدى الحكومة في تقديم النصوص القانونية المتعلقة أساسا بالاستحقاق الانتخابي المقبل، والتي تعد مدخلا أساسيا لتعزيز ثقة المواطنين في البناء الديمقراطي للمملكة.

ولم يخف التجمع قلقه تجاه استمرار الحكومة في تأجيل القوانين التي من شأنها أن تساهم في التحفيز على المشاركة في الانتخابات المحلية والوطنية، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى الانخراط الجماعي بكل روح وطنية لإنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وذهب خصوم «بيجيدي» إلى وصف سيناريو تأجيل الانتخابات بـ «غير ممكن دستوريا»، مطالبين بإجراء الانتخابات مستهل الصيف المقبل حسب الوضع المرتبط باللقاح ضد كورونا، خاصة في ظل المؤشرات الدالة على تقدم ملموس في عملية التلقيح .

وأثارت الهزائم الأخيرة لـ»بيجيدي» في الانتخابات الجزئية والتكميلية، جدلا واسعا بين إخوان العثماني، بلغ حد وصف الوضع بأنه «سقوط حر»، خاصة بعد ما أصبح الحزب الحاكم معزولا بسبب الأصوات التي خسرها، ما رجح فرضية تآكل شعبيته. ولم تعد حلبات النزال بين «بيجيدي» والداخلية خافية عن الأعين، بعد أن نقل الحزب معركته إلى البرلمان، على لسان رئيس فريقه، الذي اعتبر أن النقاشات الدائرة في مجلس النواب تسعى للتحكم في العملية الانتخابية.

ياسين قُطيب