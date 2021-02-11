تهمة جديدة تلاحق بطمة

تتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة، تؤكد فيها أنها تعرضت “للسرقة” من قبل المغنية بطمة.

وجاء في الفيديو المتداول على نطاق واسع، أن المرأة الأجنبية، فوجئت بفنانة مغربية تستغل رضيعها وتنشر صوره على صفحتها الرسمية على “إنستغرام” على اساس أنه ابنها، وهو الأمر الذي لم تتقبله المرأة الاجنبية، فقررت توضيح الأمر، وتوجيه اتهاماتها للفنانة التي لم تذكرها بالاسم، قبل أن تطلب منها حذف صورة رضيعها من صفحتها.

وقالت المرأة، حسب مقطع الفيديو إنه في الوقت الذي قررت فيه مواجهة الفنانة بالأمر قامت بحظرها، قبل أن تنشر صورة تؤكد ذلك.

وأثار الفيديو جدلا كبيرا، ما دفع بطمة، إلى الخروج عن صمتها بطريقتها الخاصة، وتنشر مقاطع فيديو لرضيعها، حرصت فيها على تغطية جزء كبير من ملامح وجهه، محاولة وضع حد للجدل.

واختار البعض استغلال الموقف الذي وضعته فيها بطمة نفسها، من أجل توجيه انتقاداتهم لها، وشن هجوم عليها، فيما دافع آخرون عنها، معتبرين أنه عادة ما يشارك العديد من الأشخاص صورا لأطفال يأخذنوها من محرك البحث غوغل، وأن دنيا لم تشر إلى أن الصورة لرضيعها.

إ.ر