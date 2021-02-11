لغز تأجيل افتتاح المسرح الكبير بالبيضاء

صاحبة المشروع قالت إنه في طور الإنجاز وتكتم كبير على سير الأشغال

لم يكتب للمسرح الكبير بالبيضاء أن يرى النور، رغم أن جماعة البيضاء، صاحبة المشروع، تدعي، منذ شهور، في المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لها أنه في طور الإنجاز، وتبث صورا تشير إلى تقدم الأشغال.

لا أحد يعلم تاريخ افتتاح المسرح الكبير. إنها الخلاصة التي وصلت إليها “الصباح”، بعد عشرات المكالمات، والأسباب مجهولة، رغم أن بعض المصادر تحدثت عن غضب والي جهة البيضاء سطات على مديري شركات التنمية المحلية المشرفة على مجموعة من المشاريع الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، بسبب التأخر الحاصل في إنجازها، وكذا على غياب تقارير بخصوص عملها.

المسرح الكبير الذي كلف إنجازه 144 مليار، لا أحد يعلم سبب تأخيره إنجازه، رغم أنه يفترض أن يشكل القلب الثقافي النابض للبيضاء، إذ يوجد في قلب منطقتها التاريخية، ويعتبره المسؤولون أنفسهم أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي، ويضم فضاء متعدد الاستعمالات مخصصا لجميع فنون الخشبة، مثل المسرح والرقص والموسيقى، كما يمكنه أن يستقبل تظاهرات وعروضا ثقافية وفنية من الحجم الدولي على طول السنة.

ووعد المسؤولون لحظة إعطاء الانطلاقة لبناء أشغال المسرح بأنه سيشكل معلمة هندسية وحضرية مبهرة ستمنح ساحة محمد الخامس هوية جديدة وسيصبح أيقونة من أيقونات البيضاء، إضافة إلى أنه سيساهم في التنمية الثقافية للمدينة والمشهد المحلي، بتشجيعه للفن والفنانين المغاربة، وتنظيم إقامات بين الفنانين المحليين والفنانين القادمين من مختلف الدول.، وسيسهم في جعل المدينة عاصمة إفريقية للثقافة والفنون.

في الآونة الأخيرة تطلع الفنانون إلى قرب افتتاح المسرح الكبير، خاصة بعد أن أعلنت شركة التنمية المحلية “البيضاء للتهيئة” عن طلب عروض مفتوح لتأثيته باللوازم الموسيقية اللازمة، بتكلفة قدرت 3432000.00 درهم، إلا أن الانتظار سرعان ما عاد مجددا في غياب أي موعد مضبوط لإعلان افتتاحه.

وساهمت وزارة الداخلية في تمويل المشروع بـ 480 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بـ 400 مليون درهم، بينما غطت الميزانية العامة للدولة 280 مليون درهم وجماعة البيضاء 180 مليون درهم، في حين تكلف المجلس الإقليمي للبيضاء بـ 100 مليون درهم.

خالد العطاوي