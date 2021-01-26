أشغال تهيئة الموقع السياحي لعين أسردون

زارت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء في بني ملال، الموقع السياحي لعين أسردون، حيث تفقدت أعمال تأهيل هذا الموقع وترميم وإصلاح حدائقه وبنياته الأساسية.

وخلال هذه الزيارة التي حضرها أيضا والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل ورئيس مجلس إدارة الشركة المغربية للهندسة السياحة عماد برقاد ومدير المؤسسة السويسرية للتعاون التقني (سويس كونتاكط – المغرب) ديدييه كروم، تم الوقوف على مختلف أعمال تأهيل هذ الموقع السياحي الممتد على أزيد من 20 هكتار والمصنف كتراث وطني منذ العام 1947.

وتشمل تلك الأعمال غرس الأشجار والورود والنباتات بمختلف أنواعها لتجديد حدائق المنتزه، وتصميم مساحات خضراء جديدة مخصصة للعائلات، ونقاط ومحال لبيع المنتجات الغذائية مع مراعاة الحفاظ على البيئة، وترميم وإصلاح شلالات الموقع ومنابعه البديعة، ومختلف مجاري المياه التي تقطع المنتزه في اتجاء وسط مدينة بني ملال.

وقد تم أيضا تدعيم بنيات موقع عين أسردون السياحي بإقامة مركز للأمن الوطني وآخر للسلطات المحلية والقوات المساعدة، من أجل تعزيز أمن وسلامة الزوار والحفاظ على الطمأنينة والصحة العمومية في هذا الفضاء حيث تتدفق يوميا وطيلة السنة ينابيع عذبة لا تنضب من مياه الأطلس المتوسط وسط الحدائق والبساتين .