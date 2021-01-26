867 إصابة جديدة و1351 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1351 حالة شفاء، و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 467 ألف و493 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 444 ألف و823 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8187 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (422)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (162)، و والرباط-سلا-القنيطرة (87)، وسوس-ماسة (40)، والشرق (38)، ومراكش- آسفي (36) وبني ملال-خنيفرة (20) وجهة العيون الساقية الحمراء (17) ، وفاس-مكناس (16) ، والداخلة-وادي الذهب (16) ، ودرعة-تافيلالت (11).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (8 حالات)، وحالتين بكل من جهتي الرباط -سلا القنيطرة وبني ملال- خنيفرة ، كما تم تسجيل حالة واحدة بكل من جهات الشرق ومراكش وفاس- مكناس .

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1286,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 14 ألفا و483 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 68 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 766 حالة، 55 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و421 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 24,2 في المائة.