لقاح موديرنا فعال ضد كورونا الجديد

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية في بيان، اليوم الاثنين، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته لا يزال فعالا ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس.

في مواجهة المخاوف المتزايدة بشأن نسخ فيروسية جديدة، قدمت موديرنا بعض الأخبار الجيدة من الدراسات المعملية للنسخ التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

واعلن رئيس مجلس ادارة موديرنا ستيفان بانسيل “البيانات الجديدة مشجعة للغاية ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 حماية من هذه النسخ الجديدة المتحورة”.

وأوضحت موديرنا أنها تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحورة.

وذكرت الأمم المتحدة الاثنين أن الوباء يلقي بثقله أيضا على قطاع الوظائف عبر العالم.

وأعلنت منظمة العمل الدولية أن وباء كوفيد -19 تسبب في خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة عام 2020 “أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009”.

وأفاد جاي رايدر رئيس منظمة العمل الدولية متحدثا إلى الصحافيين عبر الإنترنت “هذه أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينات”.

كما أفادت منظمة أوكسفام لمكافحة الفقر الإثنين بأن أزمة كوفيد-19 تفاقم انعدام المساواة في العالم.

وقالت المنظمة في تقرير إن “الألف شخص الأكثر ثراء على الكوكب عو ضوا خسائرهم جر اء كوفيد-19 في تسعة أشهر، لكن الأمر قد يستغرق أكثر من عقد حت ى يتعافى الأكثر فقر ا في العالم”.

وأضافت أن “أغنى عشرة رجال في العالم شهدوا زيادة ثروتهم مجتمعة بمقدار نصف تريليون دولار منذ بدأ الوباء وهو مبلغ أكثر من كاف لدفع ثمن لقاح كوفيد-19 للجميع في العالم”.

فرضت دول عدة قلقة من انتشار نسخ جديدة من فيروس كورونا المستجد، منها الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل قيودا جديدة على دخول أراضيها وتشديدا في التدابير الصحية أثارت تظاهرات كما الحال في هولندا خصوصا حيث وقعت مواجهات بين محتجين على حظر التجول والقوى الأمنية.

وقال علماء إن السبيل الوحيد للخروج من الوباء هو تلقيح السكان على نطاق واسع، لكن طرح اللقاحات توقف في العديد من الأماكن.