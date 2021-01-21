المالكي يؤكد إرادة مجلس النواب في الانفتاح على الجامعات

أبرز رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الخميس بالرباط، أهمية تفاعل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع العمل البرلماني.

وأعرب المالكي، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس النواب وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، عن الإرادة القوية للمجلس في الانفتاح على الجامعة المغربية، مشيدا بالتطور الذي تعرفه الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة وحرصها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أكد المالكي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار الشراكة التي تجمع مجلس النواب مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والتي انطلقت السنة الماضية بعد التوقيع على اتفاقية في الموضوع، بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

من جهته، ثمن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال- جامعة محمد الخامس الرباط، فريد الباشا، التوقيع على هذه الاتفاقية، والتي تعتبر الأولى من نوعها التي تبرمها الكلية، موضحا أن برنامج تطوير الكلية للسنتين المقبلتين يتضمن محورا أساسيا يتعلق بالانفتاح على المحيط، بما يتيح تفاعلا مثمرا بين خلق المعرفة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة مكلفة بتتبع وتفعيل وتقييم بنود هذا الاتفاق، فضلا عن اقتراح الموضوعات والمشاريع العلمية والعملية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس والكلية، التي وقعها المالكي والباشا، إلى تسهيل وتشجيع التعاون بينهما في مجالات التكوين والبحث والتدريب، وكذا في مجال تبادل الخبرات والمعارف العلمية والقانونية والدبلوماسية والحقوقية.