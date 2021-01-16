3 أضرار لاستعمال المشاية

ظهرت المشايات في أوروبا منذ بداية الأربعينات، وهي عبارة عن جهاز يستخدمه الطفل الرضيع كي يساعده على الحركة والتنقل، لكن رغم فوائدها فلها ثلاثة أضرار.

ويعتبر أول ضرر للمشاية بالنسبة للطفل أنها تقلل من تطور المشي الطبيعي عنده، إذ يرتكز وهو داخلها على أطراف أصابعه، ما يؤدي إلى بقاء عضلات الساقين مشدودة.أما ثاني الأضرار فتكون عندما تعمل المشاية على إضعاف قوة الساق وقوة عضلات الفخذ، فيتأخر الرضيع في المشي، أما ثالث الأضرار فعندما يعتمد الطفل عليها في الحركة، فلا يستخدم اليدين والركبتين، ما يؤخر عملية الحبو عنده، فيتأخر المشي أيضا.

وفي المقابل، هناك فوائد للمشاية منها أنها تشغل وقت الطفل وتسليه، كما تعطيه حرية في الحركة، والتجول في البيت، والخروج من نطاق سريره.

أ. ك

