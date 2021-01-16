أربعة مرشحين لرئاسة “البارصا”

حسمت إدارة برشلونة أول أمس (الثلاثاء)، في المرشحين النهائيين الذين سيخوضون السباق الرئاسي، المقرر في 24 يناير الجاري، والذين تمكنوا من جمع 2257 توقيعا أوليا، من منخرطي النادي، حسب ما تمليه قوانين النادي الداخلية.

ويتعلق الأمر بخوان لابورتا، الرئيس السابق، وفيكتور فونت، وتوني فريتشا، وإيميلي روسو، في وقت فشل جوردي فاري، وكزافيي فيلاغوانا، وأغوستي بينيديتو، ولويس فرنانديز آلا، وبيري رييرا، في الحصول على الحد الأدنى من التوقيعات. وجاء لابورتا، في الصدارة من حيث عدد التوقيعات الأولية، والتي تجاوزت 10 آلاف و270 صوتا، متبوعا بفونت الذي نال 4713، ثم فريتشا الذي نال 2822 وروسو 2510. ويعتبر لابورتا المرشح الأول للعودة لرئاسة “البارصا”، خلفا لخوسي ماريا بارتوميو المستقيل.

وتلقى الانتخابات الرئاسية لبرشلونة، اهتماما كبيرا بالمغرب، بالنظر إلى القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الكاتالوني بالمملكة، وخاصة في مدن الشمال.

ع. د