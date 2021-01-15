القطيع الوطني.. الحالة الصحية “مُرضية” بكل جهات المملكة

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية “مُرضية” بكل جهات المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الوضع يعزى إلى المراقبة الصحية المستمرة لحالة القطيع وحملات التلقيح المختلفة التي تقوم بها المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” والأطباء البيطريون المعتمدون ضد الأمراض الحيوانية المعدية، وتلك التي لها تأثير اقتصادي، بالإضافة إلى الجهود التي يبذلها مهنيو تربة المواشي.