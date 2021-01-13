تعليم…اتفاقية شراكة لتشجيع التميز على المستوى الوطني

وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة طنجة-المتوسط ، اليوم الأربعاء بالرباط اتفاقية شراكة لدعم التعليم في شمال المملكة وتشجيع التميز على المستوى الوطني.

وتقضي الاتفاقية التي وقعها سعيدأمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وفؤاد بريني، رئيس مؤسسة طنجة-المتوسط، بالتزام هذه الأخيرة بالمساهمة في تحسين جودة التعليم والتكوين، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء نموذج تربوي وطني قائم على ثقافة التميز والابتكار.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة التربية الوطنية ومؤسسة طنجة-المتوسط أن اللبنة الأولى لهذه الشراكة تهدف إلى منح التلاميذ ، الأكثر استحقاقا بالمملكة ، الوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتهم بفضل معايير تربوية وتعليمية مميزة، حيث ستفتح ، في هذا الإطار ، ثانوية للتميز أولا أبوابها بتطوان للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية العلمية والمتميزة من أجل الاستعداد في أفضل الظروف الممكنة لمباريات المدارس العليا للمهندسين المغربية والفرنسية، على أن تفتح المؤسسة في مرحلة ثانية إمكانية التكوين الثانوي-التأهيلي الذي سيمكن التلاميذ من تعزيز قدراتهم والتوجه نحو مسارات التميز خلال دراساتهم العليا.