ديوب: المقاولات المغربية حاضرة في أزيد من 45 بلدا إفريقيا

أكد أبدو ديوب رئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المقاولات المغربية حاضرة في أكثر من 45 بلدا إفريقيا، بفضل تبني مقاربة براغماتية حذرة ومتقدمة.

وأوضح ديوب أن “المقاولات المغربية حاضرة في أكثر من 45 دولة إفريقية، بفضل إرسائها لعلاقات اقتصادية واعدة للغاية مع مختلف بلدان القارة على مدى العشرين سنة الماضية، وهو ما ساهم في توطيد هذه العلاقات على مر السنين من خلال تبني مقاربة براغماتية حذرة ومتقدمة”.

وأضاف أن المقاولات المغربية، بدأت، عبر قطاع الصادرات/الواردات، في نهج مقاربة تجارية مع البلدان الأقرب جغرافيا وثقافيا، بمنطقة المغرب العربي وغرب ووسط إفريقيا.

وفي المرحلة الثانية، يردف ديوب، ركزت هذه المقاولات على التجارة والاستثمار في منطقة القرب هذه وذلك في قطاعات النقل الجوي ، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، والخدمات الرقمية ، والخدمات المالية ، إلخ.

وأشار إلى أن قطاع العقارات والأشغال العمومية، بدأ يسير تدريجيا في الاتجاه نفسه، على خطى قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية ، مما مكن المغرب من أن يصبح المستثمر الثاني في غرب ووسط إفريقيا.