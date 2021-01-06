إعلان حظر للتجول في واشنطن بعد اقتحام الكونغرس

فرضت رئيسة بلدية واشنطن موريال بوزر حظرا للتجول الأربعاء يشمل كامل المدينة إثر تجاوز متظاهرين داعمين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حواجز الأمن في مبنى الكابيتول.

وجاء القرار بعدما تقدم آلاف المتظاهرين نحو مقر الكونغرس ما أجبر المشرعين على رفع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ويتواصل حظر التجول حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

يذكر أن مجلسا الكونغرس اضطرا إلى وقف جلستها الخاصة بالمصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بشكل طارئ بعدما اخترق متظاهرون مؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الطوق الأمني ودخلوا مبنى الكابيتول بعد مواجهات مع الشرطة.