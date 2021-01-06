عصبة الأبطال الإفريقية : الوداد يتأهل الى دور المجموعات

تأهل فريق الوداد الرياضي الى دور المجموعات من مسابقة عصبة الابطال الافريقية لكرة القدم عقب تفوقه على ضيفه الملعب المالي بثلاثية نظيفة ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم إياب الدور الثاني من هذه المسابقة .

وكان فريق الوداد الرياضي قد انهزم بهدف لصفر في لقاء الذهاب ، الذي دار قبل أسبوعين على أرضية ملعب “26 مارس” بالعاصمة المالية باماكو .

و سجل اهداف الكتبية الحمراء كل من المهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة 43 من الشوط الاول ، و الجناح الليبي مؤيد اللافي في مناسبتي (د 74 ) و (د 64 ) من الشوط الثاني .

و قدم فريق الوداد واحدة من أفضل مبارياته خلال الموسم الرياضي الجديد ، حيث دخل بعزيمة قوية لتدارك تعثره في لقاء الذهاب، و تأتى له ذلك بفضل النهج التكتيكي المحكم الذي اعتمده المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وكان الممثل الثاني لكرة القدم المغربية ، فريق الرجاء الرياضي ، قد أقصي من منافسات عصبة الابطال الافريقية بعد هزيمته أمام ضيفه تونغيت السينغالي بالضربات الترجيحية ( 1- 3) ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ارضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم إياب الدور الثاني من هذه المسابقة .

و عقب هذا الاقصاء سيتحول فريق الرجاء الرياضي للتنافس على مستوى كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم .

و ارتباطا بهذه المسابقة ، فقد ضمن فريق الاتحاد البيضاوي تأهله إلى الدور ال32 مكرر ، عقب تعادله مع فريق إيساي البنيني 1-1، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب شارل ديغول بمدينة بورتو نوفو، برسم إياب الدور ال32 الأول.

وكان فريق الاتحاد البيضاوي تفوق برباعية نظيفة على الفريق البينيني في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس.

ويستقبل ممثل المغرب الثاني ، فريق نهضة بركان ،المتوج بهذه المسابقة في نسختها الاخيرة ، فريق تفرغ زينه الموريتاني برسم إياب الدور ذاته.

و ستقام عملية سحب القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات لعصبة الأبطال الإفريقية (2020-2021), و الدور التمهيدي الثاني “مكرر” من كاس الكونفدرالية الإفريقية , يوم الجمعة المقبل بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالقاهرة .