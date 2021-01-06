بلاغ … اضطراب في بعض المحاور الطرقية بسبب الطقس

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأن بعض المحاور الطرقية من المحتمل أن تعرف اضطرابات في حركة السير، وذلك على إثر النشرة الخاصة التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص الأمطار العاصفية القوية التي قد تعرفها بعض الأقاليم ابتداء من اليوم الأربعاء، داعية مستعملي الطريق إلى تأجيل تنقلاتهم، خلال هذه الفترة، من وإلى أو عبر تلك الأقاليم.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه على ” إثر النشرة الخاصة التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص الأمطار العاصفية القوية التي من المحتمل أن تعرفها أقاليم كل من طنجة-أصيلة وفحص-أنجرة والمضيق-الفنيدق وشفشاون وتطوان والعرائش وآسفي وأكادير-إيداوتانان وإنزكان-آيت ملول وشتوكا-آيت باها والصويرة وشيشاوة وسيدي بنور والجديدة وبرشيد والنواصر والدار البيضاء ومديونة والمحمدية وبنسليمان والصخيرات-تمارة والرباط وسلا والخميسات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وتاونات، وكذا المرتفعات التابعة لأقاليم كل من الحسيمة وتارودانت والحوز ابتداء من يومه الأربعاء 06 يناير 2021، فإنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لهذه الأقاليم، اضطرابات في حركة السير “.

وفي مثل هذه الأحوال الجوية وحرصا منها على سلامة مستعملي الطريق، فإن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تهيب بكافة مستعملي الطريق إلى تأجيل تنقلاتهم، خلال هذه الفترة، من وإلى أو عبر الأقاليم السالفة الذكر إلا في حالة الضرورة القصوى، وتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر وذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات (ضغط العجلات، الكوابح، الإضاءة، ماسحات الزجاج، مياه غسل الزجاج، التزود بالوقود الكافي، حالة المكيف).

كما دعت الوزارة إلى توخي الحيطة والحذر سيما بالمحاور التي من المحتمل أن تتعرض للغمر كالمنخفضات، ونقط عبور الطرق للأودية والشعاب، وعدم المغامرة بحياتهم وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

وتؤكد أيضا على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق المديريات الترابية للوزارة والمتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان انسيابية حركة السير.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تظل رهن إشارة المواطنين 24 ساعة/24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية (www.equipement.gov.ma) وصفحة المديرية العامة للطرق والنقل البري الرسمية على الفيسبوك (www.facebook.com/METL.DIRECTION.DES.ROUTES) والتطبيق “طريقي MaRoute” الخاص بالهواتف الذكية أو الإتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.