أزيد من 9 ملايين درهم لتزويد عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب

تم رصد مبلغ إجمالي تفوق قيمته تسعة ملايين درهم لإنجاز أشغال تزويد مركز وعدد من الدواوير التابعة للجماعة القروية سرغينة (إقليم بولمان) بالماء الصالح للشرب.

وقد تم الانتهاء من أشغال هذا المشروع، الذي برمجه المجلس الجهوي لفاس-مكناس، تحت إشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس-مكناس، بدعم من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، والجماعة القروية سرغينة.

وأوضح المجلس الجهوي، في بلاغ له، أن هذا المشروع يندرج ضمن الجهود المبذولة لتأمين “ولوج أفضل للخدمات الأساسية للسكان، بما في ذلك التزويد بالماء الصالح للشرب”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من توفير الماء الصالح للشرب عن طريق الربط الفردي لأكثر من 200 أسرة، من خلال إنشاء محطة ضخ بمعدل تدفق 6,3 لتر في الثانية وخزان سعته 200 متر مكعب، فضلا عن تركيب خمس سقايات جماعية.