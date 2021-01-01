الملك يهنئ رئيس كوبا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ميغيل دياز كانيل بيرموديز، رئيس جمهورية كوبا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات لشعبه الصديق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة الوطنية لأعرب لفخامتكم عن ارتياحي للتطور الحثيث الذي باتت تشهده علاقات الصداقة بين بلدينا، ولاسيما في اتجاه تكريس أسس متينة للتقدير المتبادل، وللتعاون البناء والتضامن الفاعل”.

وأضاف جلالة الملك “كما أود أن أؤكد لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل توطيد هذه العلاقات وتكثيف جهودنا المشتركة لاستثمار أمثل لإمكانات التعاون والتبادل المتاحة لدى بلدينا في مختلف المجالات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا ويسهم في توطيد جسور التضامن والتكامل جنوب – جنوب”.