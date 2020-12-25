تطبيق ياسر غير قانوني

أكدت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، اليوم الجمعة، “عدم منح أي ترخيص” لفائدة تطبيق النقل عبر الهاتف المحمول الذي تديره شركة “ياسر ماروك”. وأوضحت في بلاغ، أن مصالح الولاية، لم تمنح أي ترخيص للشركة المعنية، سواء لخدمات النقل العمومي في الدار البيضاء، أو لربط مستخدمي التطبيق بأصحاب السيارات، ولذلك، يضيف المصدر ذاته، “فإن أنشطة الشركة المعنية غير قانونية وتعرض مسؤوليها وكذلك السائقين العاملين في الأنشطة المذكورة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”.

وذكر البلاغ أن الشركة المذكورة أطلقت عرضا لخدمات النقل في البيضاء عن طريق تطبيق “ياسر” على الهاتف المحمول ، يتيح ربط الاتصال بين الزبناء ومقدمي خدمات النقل.

وأطلقت الشركة المعنية موقعا إلكترونيا يقدم عرض خدمات النقل ويتيح إمكانية تحميل التطبيق ذاته.

و م ع