تسجيل 2776 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3163 حالة شفاء، و55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 409 ألف و746 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 369 ألف و998 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 85 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6804 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

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