الملك يهنئ رئيس باناما بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للاورينتينو كورتيزو كوهيين رئيس جمهورية باناما، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للاورينتينو كورتيزو كوهيين، وأصدق المتمنيات لشعب باناما الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” وانطلاقا مما يجمع بين المملكة المغربية وجمهورية باناما من علاقات وطيدة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل ، أؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا من أجل إرساء أسس جديدة للتعاون المثمر بين بلدينا ، والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.