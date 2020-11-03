القرض الفلاحي يطلق مؤسسة فرعية جديدة

أطلق القرض الفلاحي مؤسسة تابعة جديدة، مؤسسة الأداء “الفلاحي كاش” (AL FILAHI CASH). وجاء إنشاء هذه المؤسسة في سياق المساعي الحثيثة التي يبدلها البنك في سبيل تنويع عرضه من الخدمات والمنتجات المالية، مواكبة منه للمشروع الوطني للشمول المالي.

ومن شأن هذه الخطوة أن ترسخ الدور الريادي الذي يلعبه القرض الفلاحي، كفاعل أساسي في توطيد الشمول المالي في العالم القروي والفلاحي. كما تشكل مؤسسة الأداء الجديدة، “الفلاحي كاش”، إضافة نوعية للمنظومة التجارية العريضة للبنك.

وحصلت مؤسسة “الفلاحي كاش”، على ترخيص بنك المغرب بالنسبة لمجموع الخدمات التي يمكن لمؤسسة الأداء أن توفرها طبقا للقانون البنكي 103-12، والتي منها على الخصوص خدمات تحويل الأموال من وإلى كل وكالات “الفلاحي كاش” ووكالات القرض الفلاحي للمغرب، وفتح حسابات الأداء، وعمليات الإيداع والسحب نقدا من حسابات الأداء، وعمليات أداء المشتريات في المحلات التجارية، والفواتير، والضرائب والرسوم وتعبئات الهاتف، وخدمات تحويل الأموال على الصعيد الوطني والدولي، ووضع الأموال رهن الإشارة انطلاقا من حسابات الأداء نحو الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية أو نقدا على مستوى الوكالات، وعمليات صرف العملات، والاقتطاعات الدائمة أو المنفردة، وعمليات الأداء والسحب باستعمال بطاقات مستندة إلى حسابات الأداء، وتنفيذ الحوالات إلى حسابات أخرى عندما تتعلق هذه العمليات بأموال مودعة في حسابات الأداء.

ويتوخى القرض الفلاحي للمغرب، من خلال إطلاق مؤسسته الجديدة “الفلاحي كاش”، الحفاظ على حصة المجموعة في سوق مالي متنامي باستمرار بفضل تنويع أنشطته وتكثيف تغطيته للتراب الوطني، مع اعتماد نماذج جديدة للتوزيع (وكلاء أساسيين وموزعين بالتقسيط)؛ تنويع عروض وخدمات المجموعة من خلال الخدمات الخاصة لمؤسسة الأداء؛ توفير وتنمية عرض ملائم لخدمة شريحة الزبناء المستهدفة؛ المساهمة في الاستراتيجية الرقمية للمجموعة؛ تشكيل رافعة جديدة لنمو المجموعة والمساهمة في تحقيق الشمول المالي؛ الحد من التداول النقدي بالإضافة إلى ترسيخ مهمة المرفق العام.