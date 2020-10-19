تمديد العمل بالتدابير الاحترازية بالدار البيضاء

أعلنت الحكومة أنها قررت، تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها سابقا بعمالة الدار البيضاء، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يومه الاثنين 19 أكتوبر 2020.

وأكدت الحكومة، في بلاغ لها، أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)،

وأضاف البلاغ أنه سيتم الإبقاء خلال هذه الفترة على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا.

وأهابت الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية، والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.