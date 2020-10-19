إجهاض محاولة للهجرة غير المشروعة من مرفأ قرب شاطئ الداخلة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، صباح اليوم الاثنين، من إجهاض محاولة لتنظيم الهجرة غير المشروعة انطلاقا من مرفأ الصيد “لاسارغا” الذي يبعد بحوالي سبع كيلومترات من شاطئ المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخل الأمني وعمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في تنظيم عملية الهجرة السرية، وضبط تسعة مرشحين للهجرة من جنسية مغربية، فضلا عن حجز قارب تقليدي مزود بمحرك وقاطرة للجر و25 لتر من المحروقات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع منظمي هذه العملية، وهم ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و35 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

وذكر البلاغ بأن إجهاض هذه المحاولة للهجرة غير المشروعة يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر.