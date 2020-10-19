نشرة إنذارية … رياح قوية بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه يرتقب غدا الثلاثاء، أن تهم هبات رياح محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الرياح التي ستتراوح بين 70 و85 كلم في الساعة، ستهم ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الثامنة مساء، عمالات وأقاليم الحوز، وبرشيد، والدار البيضاء، وشيشاوة والجديدة، والصويرة، ومديونة والنواصر ورحامنة وآسفي وسيدي بنور واليوسفية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الرياح ستهم أيضا عمالات وأقاليم شفشاون والقنيطرة والعرائش ووجدة أنجاد وطنجة-أصيلة وتطون وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء الى غاية الحادية عشرة ليلا.

وأشارت المديرية إلى أنه يرتقب أن يصاحب هذه الرياح تكو ن الغبار.