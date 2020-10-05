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الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 1423 إصابة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2300 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 134 ألف و695 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 113 ألف و336 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2369 حالة.
التوزيع الجغرافي الإصابات:
الدار البيضاء سطات 674
الرباط سلا القنيطرة 189
مراكش أسفي 174
الشرق 97
بني ملال خنيفرة 91
فاس مكناس 87
درعة تافيلالت 46
طنجة تطوان الحسيمة 27
سوس ماسة 19 3
الداخلة وادي الذهب 19