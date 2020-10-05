الرصد الوبائي ليوم الاثنين … 1423 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1423 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2300 حالة شفاء، و39 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 134 ألف و695 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 113 ألف و336 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2369 حالة.

التوزيع الجغرافي الإصابات:

الدار البيضاء سطات 674

الرباط سلا القنيطرة 189

مراكش أسفي 174

الشرق 97

بني ملال خنيفرة 91

فاس مكناس 87

درعة تافيلالت 46

طنجة تطوان الحسيمة 27

سوس ماسة 19 3

الداخلة وادي الذهب 19