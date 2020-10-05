الفريق بات أمام خيار الفوز على الرجاء وتطوان لضمان البقاء وفلاح قريب من تدريب الزمامرة

بات أولمبيك خريبكة في ورطة حقيقية، بعدما عجز عن الفوز بملعب نهضة الزمامرة، أول أمس (السبت)، في المباراة التي انتهت دون أهداف بين الفريقين، لحساب الجولة 28 من البطولة.

وكان الخريبكيون يمنون النفس في فوز، يخرجهم من الرتبة الأخيرة، لكن التعادل، زاد من معاناتهم، بما أنهم استقروا في الرتبة ما قبل الأخيرة ب 28 نقطة، على بعد نقطتين من يوسفية برشيد صاحب الرتبة 14 وثلاث نقاط من اتحاد طنجة صاحب الرتبة 13، فيما ابتعد نهضة الزمامرة عن الرتب الأخيرة، وبات عاشرا برصيد 33 نقطة.

وما يزيد من معاناة الأولمبيك، مواجهته للرجاء الرياضي في الدورة المقبلة، بملعب الفوسفاط، علما أن الفريق البيضاوي ينافس على لقب البطولة، ناهيك عن لعبه آخر مباراة في الموسم بملعب سانية الرمل أمام المغرب التطواني.

وسيكون على أولمبيك خريبكة الفوز في المباراتين، وانتظار تعثر يوسفية برشيد أو اتحاد طنجة، لتفادي النزول للقسم الثاني.

وظهرت علامات الحسرة والأسف على لاعبي ومسؤولي أولمبيك خريبكة، بعد التعادل أمام نهضة الزمامرة، فيما عم غضب كبير أنصار الفريق، عبروا عنه في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر هذا التعادل العاشر لأولمبيك خريبكة في بطولة الموسم الجاري، علما أنه تعرض ل 12 هزيمة، ولم يفز سوى في ست مباريات.

من جهة ثانية، أفادت مصادر مقربة من نهضة الزمامرة أن مراد فلاح، هو المدرب الأقرب للإشراف على تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، إذ أجرى عدة اتصالات مع مسؤولي الفريق الدكالي وتم التوافق بخصوص العديد من النقاط.

وكشفت المصادر نفسها أن المدرب يحظى باحترام كبير من قبل مكونات فريق الزمامرة، ولقي مقترح تعيينه مدربا ترحيبا كبيرا، ويرجح أن يتم الإعلان عن التعاقد معه قريبا.

العقيد درغام وحسن الرفيق (الزمامرة)