“بيجيدي” يرفض تحجيم قوته

انتفضت الأمانة العامة للعدالة والتنمية بقوة ضد مطالب مراجعة القوانين الانتخابية، خاصة في الشق المتعلق بنظام اللائحة وطريقة احتساب القاسم الانتخابي المثير للجدل. وأكد إخوان سعد الدين العثماني، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، كما دعا إلى ذلك عبد اللطيف وهبي ، أمين عام “البام”، يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم.

وبلغة واضحة، أكد حزب رئيس الحكومة أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، مؤكدا رفض الأمانة العامة المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، أو المس بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي.

وأوضحت قيادة “بيجيدي” أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة. وفي إطار الترافع من أجل التصدي لمطالب مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي، حذر الحبيب الشوباني، عضو المجلس الوطني للحزب والوزير السابق، من المخاطر السياسية والمجتمعية التي سيفتحها مقترح احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس عدد المسجلين.

وتوقع الشوباني في مقال مطول، أن يثير ملف احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها، نقاشا عموميا سياسيا كبيرا وساخنا في الأسابيع المقبلة، وتداعيات سياسية داخلية عميقة تطول رصيد ثقة المواطنين في العملية السياسية برمتها.

وأوضح الشوباني أن إرادة السعي لإصلاح المنظومة الانتخابية بما يحقق مطلب تطويرها المستمر في اتجاه مزيد من العدالة والتوازن بين تمثيلية الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة، وتوسيع دائرة المشاركة واستيعاب أوسع التعبيرات السياسية والمجتمعية في العملية الانتخابي، يهدف في العمق إلى السعي لتحجيم القوة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، وإزاحته عن صدارة المشهد السياسي والانتخابي.

وأكد الشوباني أن “المقترح التكنو-سياسي” يصطدم بحواجز دستورية منيعة على الاختراق أو القفز والتجاوز، منبها إلى المخاطر السياسية الكبيرة، التي من شأن اعتماده أن ينتجها، والإجهاز على ما تبقى من رصيد الثقة في جدوى المشاركة السياسية والإيمان بدور الأحزاب ووظائفها الدستورية.

وأوضح أن القاسم الانتخابي يشكل مؤشرا صادقا لقياس “إرادة الناخبين” الفعلية والواقعية في العملية الانتخابية وعلاقتها بالتصويت على اللوائح المتنافسة والمفضية إلى انتخاب من سيكتسب العضوية في المؤسسات المنتخبة، مؤكدا بذلك عدم دستورية “القاسم الانتخابي” على أساس عدد المسجلين.

ويخلص الشوباني إلى أن اعتماد ما وصفه بالمقترح التكنو-سياسي، القائم على اعتبار عدد المسجلين أساسا لاحتساب القاسم الانتخابي، وبناء المؤسسات المنتخبة على قاعدته، يعتبر إجراء منافيا للدستور نصا وروحا، لأنه ينطوي على تدابير تؤدي إلى خلط إرادة الناخبين بإرادات أخرى غير ناخبة لا تعكسها صناديق الاقتراع الحر.

ب . ب