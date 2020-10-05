“الماص” يفتقد حلحول واليوسفي

يفتقد المغرب الفاسي لاعبيه عبد الهادي حلحول ويونس اليوسفي، في مواجهة فريقهما للكوكب المراكشي، اليوم (الاثنين)، لحساب الجولة 29 من بطولة القسم الثاني، بسبب الإصابة.

وتعرف المباراة عودة المدافع كريم الولادي، بعد غياب استمر أزيد من ثلاثة أسابيع، بعد تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها أمام شباب أطلس خنيفرة.

وقال عبد اللطيف جريندو، مدرب المغرب الفاسي، في تصريح ل”الصباح”، إنه لا مجال لخسارة أي نقطة في المباراتين المقبلتين، وإن الفريق الفاسي يسعى للفوز بهما بغية ضمان الصعود للقسم الأول.

ونوه جريندو في التصريح نفسه، بنتائج الفريق الأخيرة، مبرزا أن مواجهة الكوكب ستكون صعبة، بحكم أنه سيقابل فريقا يريد بدوره الفوز للهروب من الرتب الأخيرة، ويضم لاعبين جيدين في تشكيلته رغم كل المشاكل التي يعانيها.

وأضاف جريندو، “مصيرنا بأيدينا، شريطة حصد ست نقاط في المباراتين المقبلتين، لتحقيق الهدف المسطر مع إدارة المغرب الفاسي، التي تسهر على توفير جميع متطلبات النجاح والفوز».

وأجرى حمزة العيشاوي الحارس الثالث للمغرب الفاسي، الأربعاء الماضي،

عملية جراحية، بأحد المصحات الخاصة بالبيضاء، كللت بالنجاح، وحددت مدة غيابه في شهرين.

خالد المعمري (فاس)