فقأ عين زميله بسبب 5 دراهم

فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الرابعة للأمن ببنسودة بفاس، تحقيقا في ظروف وحيثيات وأسباب فقء ثلاثيني عين صديقه، أول أمس (الخميس)، بسبب خلاف بينهما حول مبلغ مالي زهيد، تطور إلى تلاسن واشتباك بالأيدي، قبل أن يضرب المتهم الضحية بقطعة خشبية، بها مسامير أصابه أحدها في عينه اليمنى.

وأوقفت الشرطة المتهم بالحي الجديد بعد مدة قصيرة من الحادث بعدما فر من مكانه، قبل اقتياده لمقر المنطقة الأمنية للاستماع إليه وفك لغز الجريمة التي وقعت نحو الحادية عشرة صباحا، بسبب خلاف حول 5 دراهم كانت في ذمة أحدهما ورفض إرجاعها لصديقه رغم إلحاحه في ذلك، قبل أن يتنازعا ويفقأ عينه. وأصيب الضحية بجرح غائر في عينه بعدما نفذ المسمار إليها، قبل نقله لقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني وتوجيهه إلى جناح العيون بمستشفى عمر الإدريسي، لإخضاعه إلى العلاج والتثبت مما إذا كان أصيب بعاهة مستديمة وفقد حاسة البصر، أو أن الإصابة بسيطة قابلة للعلاج.

وقالت المصادر ذاتها، إن الجاني صديق للضحية، ويعانيان خللا عقليا وتنتابهما حالات عصبية خطيرة ويعيشان واقع التشرد، قبل أن ينشب نزاع بينهما سببه عدم إرجاع المبلغ لصاحبه.

حميد الأبيض (فاس)