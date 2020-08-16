طرائف كورونا 1 … صباغة شعر تنتهي في “كوميسارية”

«كثرة الهم كضحك»، مثل مغربي يصلح إسقاطه على وضعية المغاربة في زمن وباء كورونا، فإذا كان الفيروس القاتل قد أرعب مواطني دول العالم بما فيها المتقدمة والتي تتوفر على كافة الإمكانيات الاقتصادية والصحية للتحكم في الوضعية الوبائية الخطيرة، فإن المواطنين المغاربة شكلوا الاستثناء باستطاعتهم تحويل هاجس الخوف من الموت إلى سلوكات طريفة للتشبث بالحياة. في هذه الحلقات سنسلط الضوء على عدد من الوقائع التي دفعت بأصحابها إلى تحدي الطوارئ الصحية والمغامرة بصحتهم وحياتهم رغم تحذيرات وزارة الصحة والسلطات، قبل أن ينتهي بهم المطاف إما بالاعتقال أو الإصابة بالعدوى، وهي الأحداث التي تحولت إلى نكتة، للسخرية من واقع محبط مرتبط بظرف صعب اسمه وباء كورونا القاتل.

محمد بها

امرأة قررت خرق الطوارئ الصحية ودخول صالون للحلاقة يشتغل سرا قبل أن تعتقل رفقة “الكوافور”

«الناس فالناس والقرع فمشيط الراس»، مثل مغربي يصلح إسقاطه على حالة امرأة بمراكش، اختارت في زمن كورونا الذي شكل رعبا حقيقيا للمواطنين المغاربة، أن تسبح خارج التيار وتفكر في أمر ثانوي عوض حياتها التي لا تقدر بثمن، بارتياد صالون الحلاقة في وقت أصبح محظورا.

من أجل صباغة شعرها والاعتناء بمظهرها الخارجي، قررت امرأة ركوب مغامرة تحدي خرق الطوارئ الصحية والحجر الصحي، والخروج ليلا من البيت، من أجل الذهاب إلى صالون الحلاقة بحي المسيرة 3 بمقاطعة المنارة بمراكش،، والعودة بأبهى حلة، دون أن تدري أن سلوكها سينتهي بالاعتقال والمساءلة.

ظنا منها أن الخروج ليلا للذهاب إلى محل يقدم خدماته سرا، لن يتعدى دقائق، إلا أن مداهمة الصالون “الكوافور»، من قبل عناصر السلطة المحلية وعناصر الشرطة، جعلها في موقف لا تُحسد عليه، تمنت معه ولو انشقت الأرض وابتلعتها عوض مشاهدة القائد ورجال الأمن بزيهم الرسمي.

ومكنت المداهمة من ضبط المرأة منتشية بعملية صباغة شعرها من قبل “الكوافور»، الذي كان منشغلا بعمله السري في زمن ليس عاديا، وبصدد استقبال زبناء آخرين، مخالفا حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات للوقاية من عدوى فيروس كورونا القاتل.

وأسفرت عملية المداهمة التي نفذتها السلطة المحلية مدعومة بأعوانها وعناصر الشرطة والقوات المساعدة، عن إيقاف “الكوافور» والزبونة في حالة تلبس بفعل مستهتر بحياة الناس، جراء العدوى التي تهدد المرتفقين.

وقررت السلطات المحلية تشميع المحل وإغلاقه واقتادت الشرطة القضائية صاحبه وزبونته، التي قررت وضعهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتهمة خرق الطوارئ الصحية.

طيش غير محسوب العواقب

رغم توسلات المرأة ومحاولتها إقناع السلطات المحلية والأمنية بأن وجودها بالصالون مرده طيش غير محسوب العواقب، وأنها لن تعاود الفعل مرة أخرى، مشيرة إلى أنها كانت ترغب فقط في الحصول على تسريحة شعر مميزة دون أن تدري أن فعلها يعاقب عليه القانون، وكذا استعطاف صاحب المحل بأن الأزمة الاقتصادية، التي أصبح يعيشها جراء تداعيات كورونا، أمور جعلته يقرر ممارسة نشاطه بشكل سري، إلا أنه تقرر نقلهما على متن سيارة النجدة واقتيادهما للتحقيق معهما حول الأفعال، التي صارت مجرمة في زمن الوباء.