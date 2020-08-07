برقية تهنئة إلى الملك من الرئيس الموريتاني بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

ومما جاء في برقية الرئيس الموريتاني “بمناسبة ذكرى عيد العرش في بلدكم الشقيق، يسرني أن أعبر لجلالتكم، باسمي شخصيا، وباسم حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عن أصدق التهاني، متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء”.