الملك يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كوت ديفوار، الحسن درامان واتارا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس الحسن واتارا، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب الإيفواري باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “إن ما يجمع بين بلدينا من روابط تاريخية قائمة على الأخوة الإفريقية والتضامن الفاعل ليشكل مكسبا مهما كفيلا بتوطيد علاقاتنا الثنائية. وفي هذا الصدد، أؤكد لفخامتكم عزمي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك، من أجل تعزيز الشراكة المغربية-الإيفوارية وجعلها نموذجا ناجحا للتعاون بين بلدين إفريقيين”.