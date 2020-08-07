بمناسبة عيد العرش … رسالة تهنئة للملك من رئيس مالي

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية مالي، إبراهيم بوباكار كيتا، وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الرئيس بوباكار كيتا، في هذه البرقية، باسم الشعب المالي وحكومته وباسمه الشخصي، عن أحر التهاني والمتمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة والتوفيق في أداء مهامه النبيلة، وللشعب المغربي الشقيق بالتقدم والازدهار.

وأشاد الرئيس المالي، بهذه المناسبة، ب”الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة، تحت القيادة النيرة والمتبصرة لصاحب الجلالة، لاسيما في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”، مؤكدا استعداده الدائم للعمل مع جلالة الملك من أجل “تعزيز علاقات الصداقة الممتازة والتعاون المثمر بين بلدينا”.

كما أعرب الرئيس المالي عن شكره لجلالة الملك على العناية والرعاية اللتين ما فتأ يوليهما جلالته لمالي في إطار علاقات التعاون الجيدة القائمة بين البلدين.