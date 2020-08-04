الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 1021 إصابة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء:
– تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و661 حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 27 ألفا و 217 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 19 ألف و 621 حالة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 417 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
فاس مكناس 165
طنجة تطوان الحسيمة 179
الدار البيضاء سطات 422
الرباط سلا القنيطرة 67
مراكش أسفي 114
درعة تافيلالت 19
بني ملال خنيفرة 22
الشرق 16
الداخلة وادي الذهب 4
سوس ماسة 13
العيون الساقية الحمراء 0
كلميم واد نون 0
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.