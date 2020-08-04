الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 1021 إصابة جديدة

النقاط الرئيسية في تصريح وزارة الصحة العامة بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء:

– تسجيل 1021 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و661 حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 27 ألفا و 217 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 19 ألف و 621 حالة.

– ارتفع عدد الوفيات إلى 417 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.

– توزيع الحالات حسب الجهات:

فاس مكناس 165

طنجة تطوان الحسيمة 179

الدار البيضاء سطات 422

الرباط سلا القنيطرة 67

مراكش أسفي 114

درعة تافيلالت 19

بني ملال خنيفرة 22

الشرق 16

الداخلة وادي الذهب 4

سوس ماسة 13

العيون الساقية الحمراء 0

كلميم واد نون 0

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.