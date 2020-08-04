انفجار بيروت … خسائر بشرية ومادية ثقيلة

سقط 50 قتيلا و2750 جريحا الثلاثاء في انفجار ضخم في مرفأ بيروت، بحسب السلطات، تسبب أيضا بموجة ذعر بين السكان، وبدمار في كل أنحاء العاصمة.

في مرفأ بيروت، تحولت المستوعبات إلى ركام. في كل شوارع العاصمة وأحيائها، شوهدت سيارات مدمرة متروكة في الطرق، وجرحى تغطيهم الدماء، وزجاج متناثر في كل مكان. ووصل تحطم الزجاج والخراب الى الضواحي والى مناطق بعيدة نسبيا عن بيروت.

وأفادت وزارة الصحة عن سقوط 50 قتيلا و2750 جريحا نتيجة الانفجار الذي رج ح مصدر أمني أن يكون نتج عن “انفجار مستوعب يضم كميات من نيترات الأمومنيوم”.

وقال مصدر أمني لوكالة “فرانس بريس” إن هذه المواد مصادرة منذ سنوات من باخرة أصيبت بعطل في مرفأ بيروت، “ما دفع بالقيمين عليها إلى نقلها إلى العنبر رقم 12 في المرفأ”.

وأضاف “منذ عام بدأت ترشح من الشحنات مادة شديدة الانفجار”، مشيرا الى أنه لم تتم “متابعة المسألة بالشكل المطلوب”.

وتعهد رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب في كلمة ألقاها مساء عبر شاشات التلفزة، محاسبة “المسؤولين عن كارثة”.

وقال “ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن”، مضيفا “ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ 2014، أي منذ ست سنوات”.

كما توجه دياب “بنداء عاجل الى كل الدول الصديقة والشقيقة التي تحب لبنان أن تقف إلى جاب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة”.