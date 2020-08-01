نشرة خاصة … طقس حار بعدد من المناطق وزخات رعدية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم السبت وإلى غاية بعد غد الاثنين، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و46 درجة، كما ستعرف بعض المناطق زخات رعدية محلية مع هبات رياح وتساقط البرد بعد الزوال وفي المساء.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذا الطقس الحار سيهم، اليوم السبت وغدا الأحد، عمالات وأقاليم أسا-الزاك، السمارة، تارودانت، طاطا، وشرق أقاليم أوسرد، بوجدور، وواد الذهب، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و46 درجة.

وستهم هذه الظاهرة الجوية أيضا، خلال يومي السبت والأحد، عمالات وأقاليم قلعة السراغنة، فاس، الفقيه بن صالح، كلميم، جرسيف، مراكش، مولاي يعقوب، الناظور، دريوش، الرحامنة، سطات، تاونات، تاوريرت، تازة وزاكورة، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتراوح، خلال يوم الاثنين المقبل، ما بين 40 و45 درجة بعمالات وأقاليم أسا-الزاك، قلعة السراغنة، السمارة، الفقيه بن صالح، مراكش، الرحامنة، تارودانت، طاطا، شرق أ قاليم أوسرد، بوجدور وواد الذهب.

من جهة أخرى، أفادت النشرة بأن مناطق الأطلس الكبير والمتوسط، والريف، وتانسيفت، وهضاب الفوسفاط، ستعرف زخات رعدية محلية مع هبات رياح وتساقط البرد بعد الزوال وفي المساء.