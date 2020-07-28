ملف المحروقات يحرق الكراوي

أعضاء بمجلس المنافسة يتهمونه بالتحيز والملك يعين مجلسا للحكماء للتحقيق في ملابسات القضية

قرر الملك تشكيل مجلسا للحكماء للنظر في التحقيق، الذي باشره مجلس المنافسة في قطاع المحروقات. ويأتي هذا القرار ، حسب بلاغ الديوان الملكي، بعد توصل الملك برسالة موقعة من قبل أعضاء بمجلس المنافسة يعرضون فيها مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي شابت البحث.

واعتبر الموقعون على الرسالة أن تدبير هذا الملف شابته مجموعة من التجاوزات، وانتقدوا تصرفات رئيس المجلس، خلال إشرافه على البحث، التي أعطت الانطباع أنه يتصرف تحت الأوامر أو بدوافع شخصية, ما أثر سلبا على الحيادية المطلوبة في مثل هذه المهام .

وأشار الأعضاء الموقعون إلى أن تسريب المعطيات حول البحث وطريقة التواصل أثرا بشكل كبير على مصداقية المجلس، كما أثاروا مسألة إرغام الأعضاء على المرور إلى التصويت، قبل استكمال المناقشات.

وأكدت الرسالة على أن هناك تأويلا خاطئا وخرقا للمادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، كما أن مسطرة البحث اتسمت بالغموض والانتقائية في اختيار الوثائق المدلى بها من قبل شركات التوزيع.

وذكر بلاغ الديوان الملكي أن رئيس مجلس المنافسة رفع إلى الملك مذكرة في 23 يوليوز الجاري، تتعلق بالقرار الذي تم اتخاذه، بتصويت 12 عضوا لفائدته ومعارضة عضو، والقاضي بفرض غرامة على ثلاثة شركات المحروقات الأولى في السوق بقيمة تعادل 9 في المائة من رقم معاملاتها المحقق بالمغرب وغرامة أقل بالنسبة إلى الشركات الأخرى.

ووجه رئيس المجلس مذكرة ثانية الثلاثاء 28 يوليوز الجاري تتضمن قرارا مغايرا يقضي بفرض غرامة على كل الشركات المعنية بالبحث بقيمة 8 في المائة من رقم المعاملات، دون ذكر نتائج التصويت على القرار.

وأمام هذا التضارب في القرارات والمواقف، قرر الملك تشكيل مجلس من الحكماء يضم في عضويته رئيسي غرفتي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس هيأة الوقاية ومحاربة الرشوة، وسيتولى الأمين العام للحكومة مهمة التنسيق بين أعضاء اللجنة.

وتحدد مهمة هيأة الحكماء في مباشرة الأبحاث الضرورية، من أجل توضيح الوضع ورفع تقرير إلى الملك في أقرب الآجال.

عبد الواحد الكنفاوي